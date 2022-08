Mountainbikerin Mona Mitterwallner wird im Schlamm Vierte

Immer Ärger mit dem Start

„Es war ein hartes Rennen“, sagte die 20-Jährige, die nicht nur mit den Bedingungen, sondern auch mit sich selbst kämpfte - nach der ersten Runde lag sie nur auf dem zwölften Rang. „Ich habe es wieder einmal beim Start verloren, wir hatten viel Gegenwind und so musste ich mich erst wieder an die Führungsgruppe heranarbeiten. Wenn ich meinen Start wirklich einmal auf die Reihe bekommen würde, könnte ich um den Sieg mitfahren.“

Dennoch sprach Mitterwallner von einem „guten Start in den Übersee-Block. Bei dem Wetter kann halt alles passieren. Es geht jetzt darum, so gut wie möglich zu regenerieren.“ Denn am kommenden Wochenende will sie in Mont Ste-Anne (CAN) „noch einmal richtig tief gehen“.