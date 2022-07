Historischer Erfolg: Österreichs Mountainbikerinnen trumpfen auf

Schön langsam zehrt die heuer ausnehmend lange Weltcup-Saison der Mountainbiker an den Kräften. Am Sonntag stand in Andorra bereits der sechste Bewerb dieses Jahres an, insgesamt wird heuer an neun Wochenenden gefahren – 2021 waren es nur sechs. Dazu kommt, dass jeweils am Freitag ja die Startliste mittels des Short-Track-Rennens ermittelt wird – und nun kam auch noch die Höhenlage von mehr als 2.000 Metern in den Pyrenäen hinzu. Nicht umsonst klagte die Schwedin Jenny Rissveds zuletzt über die Belastung.

Mona Mitterwallner fiel am Sonntag auf dem Kurs in Pal gleich einmal nach dem Start weit zurück, arbeitete sich dann aber nach und nach wieder näher an die Rennspitze heran. In dieser war ihre Tiroler Landsfrau Laura Stigger unterwegs, die Ötztalerin war Teil einer vierköpfigen Verfolgergruppe, die der überragenden Niederländerin Anne Terpstra mit rund einer halben Minute Rückstand hinterherkurbelte.

In der zweiten der fünf Runden brachte ein Patschen die Gesamtweltcupführende Rebecca McConnell um alle Chancen, die Australierin verlor mehr als zweieinhalb Minuten durch das Hoppala, und während sie in einem langen, schattenlosen Anstieg ihr Rad Richtung Mechanikerzone schob, wurde sie auch von Mona Mitterwallner überholt, die zu Beginn von Runde drei bereits als Siebente geführt wurde. McConnells elendiglicher Tag fand unterdessen seine Fortsetzung – mit dem nächsten Patschen und wenig später auch noch einem Sturz in einer Abfahrt im Wald.