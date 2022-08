Mountainbike-WM: Ferrand-Prévot siegt, Mona Mitterwallner Siebente

Es wird schwierig werden für künftige Veranstalter von Rennen der Grobstollenreifenklasse, zu toppen, was sich diese Woche im französischen Les Gets abgespielt hat: Zu Zehntausenden säumten die Zuschauer das Areal in der Skistation. Nach dem großen Feiertag im Downhill mit dem französischen Dreifachsieg bei den Männern und Valentina Hölls Erfolg bei den Frauen folgten am Sonntag die Cross-Country-Rennen zum Abschluss.

Österreichs Top-Duo war dezimiert: Laura Stigger verzichtete aufgrund einer langwierigen Erkrankung auf einen Start, und auch Mona Mitterwallner raufte mit den Folgen eines Infekts. Hinzu kam das schon traditionelle Startproblem der 20-jährigen Tirolerin: Auch am Sonntag musste sie sich wieder durch das Feld der Konkurrentinnen arbeiten – von Platz 25 aus.