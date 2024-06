Action auf 2 Rädern: Mountainbike-Spektakel in Innsbruck

Spektakuläre Manöver, waghalsige Sprünge, wagemutige Biker - es ist ein Schauspiel im Extrembereich, das alle Jahre wieder bei Crankworx geboten wird. Zum achten Mal macht diese Rennserie in Innsbruck Station (12. bis 16. Juni). In die Vorfreude auf das Event mischt sich bei den Mountainbike-Liebhabern auch ein wenig Wehmut. Denn die Crankworx-Serie macht heuer zum letzten Mal in Innsbruck Station.

Los geht’s am 13. Juni mit den Thule Official European Whip-Off Championships pictured by Fujifilm, dem inoffiziellen Lieblingsevent aller Beteiligten in Innsbruck. Wenn’s darum geht möglichst quer und stylisch über die Tirols größte Tables zu gehen, dann sorgen Abendlicht und Bergkulisse für die bei Fahrer:innen heißbegehrten Fotos und bei den Fans für erste Stimmungshochs.