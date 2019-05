Zwei Österreicher steuern der WM-Krone entgegen

Das einzige Problem: Das führende Duo sitzt ebenfalls in einem Porsche und hat daher das gleich schnelle Material zur Verfügung. In Spa-Francorchamps hat daher ein anderes Ziel Vorrang – den Gesamtsieg in der Herstellerwertung bereits vor Le Mans nach Deutschland zu holen.

Strategisch verantwortlich dafür ist ein zweiter Österreicher: Fritz Enzinger. Dem 62 Jahre alten Steirer ist zuletzt die Motorsport-Verantwortung im gesamten Volkswagen-Konzern übertragen worden, zuvor hatte er bei Porsche das Langstrecken-Projekt neu aufgebaut. Mit Erfolg(en).