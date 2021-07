In der Wunderwelt des Sports

35 Grad Celsius. Die Mittagssonne kennt in Abu Dhabi auch Anfang November kein Erbarmen. Diese brütende Gnadenlosigkeit kann schon einmal zu Sinnestäuschungen führen.

Ein Mann mit Schlittschuhen über der Schulter schreitet vorbei. Was nach Fata Morgana klingt, ist tägliche Realität im Wüstenstaat. Wir stehen in der Zayed Sports City, der Sportanlage schlechthin in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Am Sonntag findet mit dem Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi die meistbeachtete Sportveranstaltung des Jahres in der Region statt. Ein Event der Superlative, dessen Bilder viel zu erzählen glauben über das Land und seinen Bezug zum Sport. Prunk und Prestige, Glanz und Geld – darum geht es. Ohne Zweifel. Bezogen auf die Raserei, die heuer zum fünften Mal Station macht auf der künstlich angelegten Yas Insel.