WM-Auftakt: Eine halbe Motorradlänge entschied für Dovizioso

23 Tausendstelsekunden fehlten in Katar am Ende dem aktuellen Weltmeister. In einem dramatischen ersten Saisonrennen setzte sich Ducati-Pilot Andrea Dovizioso auf der Ziellinie um eine halbe Motorrad-Länge gegen Marc Márquez durch und gewann wie im Vorjahr das Auftaktrennen in der MotoGP.

Dramatik pur

Sollte der Rest der Motorrad-WM-Saison ähnlich spannend verlaufen wie das erste Rennen, dürfen sich die Fans auf ein dramatisches Jahr freuen. Denn das Feld blieb lange Zeit geschlossen, erst in der zweiten Rennhälfte setzte sich eine acht Mann starke Gruppe ab, die im Finish auf fünf Piloten schrumpfte.

In der letzten Runde lieferten einander Dovizioso und Márquez einen dramatischen Zweikampf, am Ende war der Italiener mit der bärenstarken Ducati um einen Hauch vorne.

Am Limit

„Ich musste auf meine Reifen schauen. Mein Kurvenspeed war aber sehr gut“, sagte der 32-Jährige nach seinem insgesamt 22. Sieg und dem 13. für Ducati. „Ich habe gesehen, dass Marc mit dem Hinterreifen Probleme hatte und das auch ausgenutzt. Aber ich war dabei richtig am Limit.“