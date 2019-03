MotoGP: KTM will den nächsten Schritt schaffen

KTM ist auch 2019 in allen drei Klassen der Motorrad-Straßen-WM werksmäßig vertreten. Die Oberösterreicher nehmen im dritten MotoGP-Jahr gleich 40 Millionen Euro in die Hand, um in der Königsklasse des Zweiradsports voran zu kommen. Im Werksteam hat Pol Espargaro mit dem Franzosen Johann Zarco einen neuen Teamkollegen, insgesamt wirft man erstmals gleich vier Motorräder in die MotoGP-Schlacht.

Der weltweit höchst erfolgreich verkaufende Motorrad-Hersteller aus Mattighofen befindet sich in der MotoGP im dritten Jahr eines Fünfjahresplanes, an dessen Ende Podestplätze, Siege und letztlich auch WM-Titel stehen sollen. "Wir gehen all-in", erklärte Firmenchef Stefan Pierer bei der Präsentation seiner Werks-Teams und verlangt 2019 in der MotoGP möglichst viele "einstellige" Ergebnisse. 2018 war zwar wegen einiger Piloten-Verletzungen ein kleiner Rückschritt gewesen, hatte aber mit Platz drei für Espargaro beim Finale in Valencia auch sensationell mit dem ersten Podestplatz für "Orange" geendet.

Juniorteams installiert

Strategisch setzt KTM in der WM nun auf eine Struktur, die jener seines Hauptpartners Red Bull in der Formel 1 ähnelt. Sowohl in der MotoGP als auch der Moto2 haben die Mattighofener Juniorteams mit KTM-Bikes installiert, quasi die Toro Rossos auf zwei Rädern. In der MotoGP sind der Portugiese Miguel Oliveira sowie der Malaysier Hafizh Syharin die KTM-Fahrer des Tech3-Teams von Herve Poncharal. In der Moto2 pilotieren Brad Binder (RSA) und Jorge Martin ( ESP) die Werks-KTMs, der Deutsche Philipp Öttl und der Italiener Marco Bezzecchi die RC16 von Tech3. In der Moto3 liegen die Hoffnungen auf dem erst 15-jährigen Türken Can Öncu, der im Vorjahr sensationell sein WM-Debüt in Valencia gewonnen hat.