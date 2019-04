Williams und die Formel 1: "Habe nicht vor, zu verkaufen"

Der Formel-1-Rennstall Williams steht entgegen anderslautender Medienberichte nicht zum Verkauf. "Ich habe nicht vor, Williams zu verkaufen. Es wäre nicht die richtige Zeit, um das zu tun", sagte die stellvertretende Teamchefin Claire Williams.

Die Tochter von Teamchef Frank Williams stellte am Freitag in Baku klar, dass das Team trotz der anhaltenden sportlichen und finanziellen Krise "nicht einfach aufgeben wird". In den bisherigen drei Saisonrennen landeten die Fahrer Robert Kubica und George Russell jeweils auf den letzten beiden Plätzen.