Wie ein ungeregelter Brexit Ferrari in die Karten spielen würde

Bei den aktuell laufenden Testfahrten in Barcelona kochten die Diskussionen um den Ausstiegstermin wieder hoch. Wieder war es der Mercedes-Teamchef, der sich zu Wort meldete: „Es ist die Mutter aller Probleme“, sagte der 47-Jährige, der auf viele offene Fragen hinweist: Was passiert mit den Mechanikern und Ingenieuren aus der EU, die um ihre Arbeitserlaubnis bangen? Wie würden sich Grenzkontrollen auf den straffen Zeitplan der Teams auswirken? Wie beeinflussen Zölle die Entwicklungsarbeit? Wolff: „Viele Teile werden erst in letzter Minute fertig, dann sofort verschickt. Was wir dann nicht brauchen, sind große Unterbrechungen dieses Vorgangs an den Grenzen.“