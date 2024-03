Wertvolle Uhren von Michael Schumacher werden versteigert

30 Jahre nach dem ersten Weltmeistertitel von Michael Schumacher versteigert das Auktionshaus Christie's zwei wertvolle Uhren aus der Sammlung des ehemaligen Formel-1-Champions. Die Raritäten werden am 13. Mai im Four Seasons Hotel des Berguesin in Genf zur Auktion gebracht. Laut Christie's sollen die Uhren die "Schlüsselmomente" in der Karriere des siebenfachen Weltmeisters repräsentieren.