Wer mit Kopfschmerzen in die Formel-1-Sommerpause geht

Die Sieger

Lewis Hamilton

Eigentlich ist Ungarn gar keine Mercedes-Strecke. „Wir wollten Schadensbegrenzung betreiben und reisen mit mehr Punkten als die Konkurrenz ab“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Denn Hamilton brillierte schon am Samstag im Regen-Qualifying und ließ auch am Sonntag nichts anbrennen. „Ein großes Danke an alle, auch an die Leute in der Fabrik“, sagte Hamilton. „Wir können stolz sein, dieser Sieg ist ein Bonus.“ Ob er sich in der Sommerpause entspannen wird? „Ich werde aktiv bleiben, die zweite Saisonhälfte naht. Und ich freue mich darauf.“

Die Fans

Die Zeiten der Solofahrten von Red Bull (2010–2013) und Mercedes (2014–2017) sind vorbei. Hamilton und Vettel liefern einander an der Spitze einen Kampf auf Augenhöhe. Die meisten Rennen waren spannend, manche dramatisch. Gestern dauerte es in Ungarn allerdings 65 Runden, bis Spannung aufkam. Da kam es zwischen Vettel und Bottas im Kampf um Rang zwei zur Kollision. „Für uns war Platz zwei das Maximum“, sagte Vettel. „Zum Glück ist beim Crash nicht mehr passiert.“ Bottas trug an seinem Mercedes einen Schaden davon, rutschte auf Rang fünf zurück und sagte: „Wir hätten Erster und Zweiter werden können.“

Charles Leclerc

Gestern musste der 20-jährige Monegasse seinen Arbeitstag schon früh mit technischen Problemen an seinem Sauber beenden. Doch Leclerc ist die positive Überraschung der Saison, sogar als Nachfolger für Kimi Räikkönen bei Ferrari wurde er schon gehandelt.

Die Verlierer

Red Bull

Das Team hatte sich vor der Saison Hoffnungen gemacht, mit Mercedes und Ferrari mithalten zu können. Nun ist klar: Auch 2018 wird man nur die dritte Kraft sein. Auf den WM-Führenden Hamilton fehlen Ricciardo bereits 95 Punkte, Verstappen liegt 108 Punkte zurück. Gerade in Ungarn hatte man sich große Hoffnungen gemacht. Doch Ricciardo verpatzte das Qualifying, von Startplatz zwölf weg wurde er noch Vierter. Verstappen rollte im Rennen nach sechs Runden aus. Es war der achte Ausfall für Red Bull in dieser Saison.