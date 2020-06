Wer hat den Lenkrad-Dreh raus?

Von Tempo 310 auf 65 km/h binnen weniger Sekunden, vom siebenten in den ersten Gang – 56-mal haben die Formel-1-Piloten am Sonntag diese atemberaubende Passage in China zu bewältigen. Der Schanghai International Circuit stellt nicht nur die Maschine vor Extrembelastungen, auch der Mensch hat alle Hände und Beine voll zu tun beim Großen Preis von China (Start: 9 Uhr MESZ).

Rund 3000 Gangwechsel sind bei einem Formel-1-Rennen zu tätigen – eine Herausforderung für das Getriebe, aber auch für den Fahrer. Denn mit der punktgenauen Betätigung der Schaltwippen und dem feinfühligen Drehen am Lenkrad allein ist es längst nicht mehr getan. Das Cockpit eines Formel-1-Autos ist spätestens im Jahr 2014 zur Hightech-Kommandozentrale geworden. "Wie in ein Raumschiff" versetzt, fühlte sich der WM-Führende Nico Rosberg ( Mercedes), als er bei den Wintertestfahrten das erste Mal in seinen neuen Arbeitsplatz kletterte.

Mit etwas mehr als zwanzig Hebeln, Knöpfen und Schaltern ist das Lenkrad von Mercedes noch eines der übersichtlicheren im elf Teams starken Feld. Weit chaotischer mutet auf den ersten Blick da die Schaltzentrale des Schweizer Sauber-Teams an (siehe Grafik).