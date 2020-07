Wegen Corona: Nascar-Fahrer muss nach 663 Rennen erstmals passen

Der siebenfache Nascar-Champion Jimmie Johnson ist als erster Fahrer in der US-Rennserie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 44-Jährige machte das Ergebnis am Freitag vor dem Rennwochenende in Indianapolis öffentlich. Johnson zeigt keine Symptome, er hatte sich testen lassen, nachdem das Virus bei seiner Ehefrau festgestellt worden war.

Johnson sagte mit Blick auf seine 663 Rennteilnahmen in Folge, der längsten Serie unter den aktiven Fahrern, dass er noch nie ein Cup-Rennen verpasst habe. "Es wird sehr hart sein, von der Seitenlinie zuzuschauen, wenn ich eigentlich da draußen im Wettkampf sein sollte", erklärte Johnson. Doch die oberste Priorität sei nun die Gesundheit seiner Liebsten und seiner Teamkollegen.

Die Nascar-Serie hat seit dem 17. Mai bereits wieder elf Cup-Rennen absolviert, während die großen Profiligen in den USA ihren Betrieb entweder unterbrechen mussten oder ihren Saisonstart verschoben. Die USA verzeichnen derzeit in mehreren Bundesstaaten einen dramatischen Anstieg an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das Nascar-Rennen am Sonntag soll wie geplant stattfinden.