Warum DTM-Star Lucas Auer nach Japan wechselt

Der Honda-Deal als Karriereboost

Mit Pierre Gasly wurde 2017 der künftige Teamkollege von Max Verstappen beim Red-Bull-Formel-1-Team Vizemeister in Japan. In dessen Fußstapfen soll Auer nun treten: Trotz seines - für Red-Bull-Verhältnisse fortgeschrittenen - Alters zählt der Tiroler nun zum Juniorenkader, ebenso wie der zweifache Macau-GP-Sieger Dan Ticktum, der 2019 ebenfalls in Japan starten wird.

Red-Bull-Sportchef Helmut Marko erklärt den Schritt: "Es fehlte eine starke Perspektive für 2019", bezieht sich Marko auf den Ausstieg von Auers Arbeitgeber aus der DTM. "Wir wollen jedoch Auers Karriere in Schwung halten. Andererseits wirkt sich unsere neue Partnerschaft mit Honda aus." Red Bull bezieht in der Formel 1 ab 2019 mit beiden Teams seine Motoren von Honda. Auch in der MotoGP ist man Sponsor des Honda-Werksteams. Und quer durch das Junioren-Programm wird mit Honda-Triebwerken gefahren.