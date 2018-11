Auer vor Wechsel nach Japan, Habsburg testet DTM-Audi

Für Habsburg geht es nach einer schwierigen Saison darum, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. In der Formel 3 lief es für Habsburg 2018 nicht nach Wunsch, nach zwei Jahren mit dem britischen Carlin-Team muss sich der Österreicher nach einem neuen Team umsehen. Beim Macau-GP war Habsburg schon für das deutsche Motopark-Team im Einsatz, für das kommende Jahr steht noch kein Programm.

Anders sieht es bei Lucas Auer aus: Der Tiroler steht vor einem Wechsel in die japanische Super Formula. Bei den Testfahrten am 5. und 6. Dezember wird der vierfache DTM-Laufsieger erstmals am Steuer sitzen, auch er geht dabei für das Motopark-Team an den Start.