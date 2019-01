Warum die Formel 1 schon wieder vor dem Verkauf steht

Ein Totalverkauf der Formel 1 erscheint angesichts dieser Aussichten zumindest im Moment schwierig, falls Liberty keine Millardenverluste schreiben möchte. Denkbar wäre ein Verkauf von Anteilen an der Formula One Group an einen externen Teilhaber.

Zumindest für Chase Carey wird die Luft aber in jedem Fall dünn. Die Entscheidungen des von Liberty eingesetzten CEO waren zumindest zweifelhaft, schon im November stand Carey heftig in der Kritik. Zuletzt sorgten die Ankündigungen für einen Vietnam-GP ab 2020 und ein zweites Rennen in China für Unmut unter den Fans.