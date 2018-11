Die Formel 1 hat auf’s falsche Fernseh-Pferd gesetzt

Als im September 2016 der Verkauf der Formel 1 an den US-amerikanischen Konzern Liberty Media offiziell wurde, war die Meinung unter den Fans gespalten. Die Skeptiker fürchteten sich vor einer Amerikanisierung des Sports weg vom hochstilisierten Grand-Prix-Mythos zu brachialer Action; die Optimisten hofften, dass die Amerikaner den von der Königsklasse unter Bernie Ecclestone verschlafenen Trend der Digitalisierung nachholen würde.

Und Liberty, angeführt vom neuen F1-Boss Chase Carey, machte sich rasch daran, dieses Versäumnis zu korrigieren. In den sozialen Medien wurde expandiert, und 2018 kam – nach anfänglichen Schwierigkeiten – mit F1TV sogar ein eigener Streaming-Dienst. Allerdings dürften sich Carey & Co. genau hier vertan haben, was das Kern-Publikum des teuersten Zirkus der Welt angeht.