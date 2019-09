Warum die Formel-1-Saison 2020 eine echte Hetz-(jagd) wird

Die Kräfte verschieben sich allmählich in der Formel 1 – das zeigte auch wieder das Qualifying am Samstag für den Großen Preis von Singapur (Sonntag, 14.10 Uhr). So rüsten sich die Teams für die anstehende Saison 2020.

Mercedes

Die Serienweltmeister setzen auch 2020 auf das Erfolgsduo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas . Die Spannungen aus der Rosberg-Ära sind dahin, weil sich Bottas seinem Teamkollegen fügt und der Brite wiederum auf jede Art von Psychospielchen verzichtet. Spannend könnte es erst werden, wenn Hamilton Ende 2020 amtsmüde wird, schon deshalb lässt Mercedes seine Junior-Fahrer bei anderen Rennställen (siehe Renault und Williams ) Erfahrungen sammeln.