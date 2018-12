Walkner: "Die Trophäe kann mir keiner mehr nehmen"

Am 6. Jänner beginnt die Rallye Dakar 2019. Erstmals geht die härteste und längste Langstreckenrallye der Welt in nur einem Land ( Peru), dafür hauptsächlich auf Sand in Szene. Erstmals tritt auch ein Österreicher mit der Startnummer 1 an. Aber Matthias Walkner geht auf seiner KTM entspannt in die Titelverteidigung. "Ich habe meine Dakar-Trophäe daheim stehen und die kann mir keiner mehr nehmen."

Während Österreichs Motorsportler des Jahres nach seinem Vorjahres-Triumph in der Motorradklasse auch bei der zehnten Südamerika-Auflage der in Afrika groß gewordenen Rallye zum engsten Favoritenkreis zählt, ist bei den Autos der Reigen der Titelanwärter enorm. Mit Titelverteidiger Carlos Sainz (2010, 2018), Nani Roma (2014), Nasser al-Attiyah (2015), Giniel de Villiers (2009) sowie den Dakar-Giganten Stephane Peterhansel (6 Siege am Motorrad, 7 mit dem Auto) und dem fünfmaligen Motorrad-Sieger Cyril Despres stehen jede Menge Routiniers in Perus Hauptstadt Lima am Start. Der neunfache Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb unternimmt seinen vierten Anlauf auf den ersten Sieg. Insgesamt haben sich zur 41. Ausgabe der Rallye Dakar 534 Teilnehmer mit 334 Fahrzeugen angemeldet.