Vorwürfe und Untergriffe bei der Formel 1 in Ungarn

Allerdings: Auf der einen Seite ist Verstappens Ärger noch immer nicht verraucht. Angesprochen auf Hamiltons Siegesjubel in Silverstone sagte er: „Es ist nicht fair, was in Silverstone passiert ist. Das zeigt, wie sie wirklich sind. So feiert man einen Sieg nicht.“ Auf der anderen Seite wählte Mercedes in einem Statement ungewohnt scharfe Worte und bezichtigte das hochrangige Management von Red Bull, „den guten Namen und die sportliche Integrität von Lewis Hamilton“ einzutrüben.

Konkret soll es sich dabei um die Inhalte jener Dokumente des letztlich abgelehnten Protestversuchs handeln. Was genau in diesen Dokumenten steht, ist nicht bekannt. Aber: „Wir hatten das Gefühl, dass die Grenze überschritten wurde“, sagte Wolff. „Die Kommentare nach dem Rennen, schriftlich und auch im Meeting, waren unterhalb der Gürtellinie.“