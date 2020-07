Vor Saisonstart: Hamilton will mehr als Schumachers Rekorde

Vater Anthony macht dieses Engagement stolz. "Ich dachte nur, was für ein ikonisches Vorbild er ist, indem er die Dinge ausspricht, an die er glaubt", sagte er über Sohn Lewis, der einst von Mitschülern schikaniert wurde und an der Rennstrecke häufiger Rassismus erlebte.

Symbolischer Kniefall?

Wenn Hamilton nun am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF eins, RTL und Sky) beim Großen Preis von Österreich seine Titelverteidigung beginnt, wird er in einem schwarz lackierten Silberpfeil sitzen. "Es ist so wichtig, dass wir diesen Moment nutzen", mahnte er. Beim Fahrer-Meeting am Freitag soll auch diskutiert werden, ob alle 20 Piloten vor dem Rennstart symbolisch auf ein Knie gehen, wie es einst Football-Quarterback Colin Kaepernick bei seinem Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus tat.