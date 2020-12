Vor der Rallye Dakar: „Die Glücksmomente überstrahlen alles“

„Besonders früher war es unglaublich gefährlich“, sagt der Tiroler. „Es hat so viele junge Motocross-Weltmeister, Stars, unter 30 Jahren gegeben, die nach der Dakar im Rollstuhl gesessen sind.“ Doch die Motorräder seien leichter geworden, nicht mehr die schweren Wüstenschiffe von früher. Dennoch: „Wer nicht ständig an die hundert Prozent geht, wird am Ende hinten sein.“

Am 3. Jänner startet Matthias Walkner in seine siebente Dakar, zum zweiten Mal in Folge findet das Rennen in Saudi-Arabien statt. Wieder zählt der ehemalige Motocross-Weltmeister zu den Favoriten. Vor dem Abflug sprach der 34-Jährige über ...

... die Vorbereitung Ich war fast einen Monat lang in Dubai und habe in der Wüste trainiert. Das waren circa 20 Fahrtage, extrem wichtig, wo wir sogar Rennen simuliert haben. So ein großer Block bringt sehr viel. Ich fühle mich gut vorbereitet und bin extrem zuversichtlich. Ich habe sieben, acht Kilo abgenommen und gemerkt, dass ich auf meine Ernährung achten muss. Ich bin jetzt bei circa 82 Kilogramm – und da funktioniere ich richtig gut. Ich freue mich, dass ich bald zeigen kann, was ich das ganze Jahr getan habe.