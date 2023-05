Vor dem 1.000. Grand Prix in Le Mans: Die Rekorde der MotoGP-Stars

Zum 1.000 Mal wird am Sonntag in Le Mans ein Grand Prix der Motorrad-Weltmeisterschaft ausgetragen. Mit dabei ist wieder Marc Márquez. Der achtfache Motorrad-Weltmeister aus Spanien hat seine Handverletzung auskuriert und kehrt sechs Wochen nach seinem Sturz beim Saisonauftakt in Portugal ins Renngeschehen zurück.