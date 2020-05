Vor 10 Jahren: Als der Streit Vettel vs. Webber eskalierte

Beide Fahrer sehen die Schuld für den Unfall eindeutig beim anderen. "Ich denke, es ist recht eindeutig", sagt Vettel. "Ich war auf der inneren Seite und hatte damit das Vorrecht für die nächste Kurve." Webber widerspricht: "Seb hatte einen Speed-Vorteil, zog nach innen. Dann waren wir nebeneinander, und dann schien er ziemlich schnell nach rechts gezogen zu haben, und wir haben uns berührt."

Das Red-Bull-Team versucht zu schlichten. Doch Motorsportberater Helmut Marko schlägt sich rasch auf die Seite des Deutschen, und bald bekommt auch der neutrale Beobachter den Eindruck, dass das Team eher auf der Seite von Vettel steht.

Die Nummer 2

Zwar führt Webber die WM nach dem Rennen in der Türkei weiter an, doch die Weltmeisterschaft holt Vettel. Webber wird (laut Eigendefinition) zum "Number-2-Driver" - und wird nie einen WM-Titel holen. Vettel hingegen triumphiert vier Mal in Folge.

Jahre später schreibt Webber in seiner Autobiografie: "Es war tatsächlich eine bemerkenswerte Serie von Rennen in der Mitte der Saison 2010. Istanbul, Montreal, Valencia und dann Silverstone - für mich war das der Anfang vom Ende meiner positiven Gefühle für Red Bull. Für mich war nun klar, dass Helmut Marko die Fäden in der Hand hält."

Webbers Manager Flavio Briatore sagte damals: "Es war nicht Teil der Pläne von Red Bull Racing, dass ein alter, abgetakelter australischer Hund den Titel holt."