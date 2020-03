Abseits des Coronavirus: Wenn Sportstars zu Streithansln werden

Mike Tyson vs. Evander Holyfield

Im Boxen gab es viele Rivalitäten. Legendär ist besonders das Rundherum bei den Kämpfen von Muhammad Ali gegen Joe Frazier und gegen George Foreman. Aber was sich am 28. Juni 1997 im MGM-Grand-Hotel in Las Vegas abspielte, stellte wohl alles in den Schatten, was sich davor und danach in einem Boxring geschah. In der 3. Runde verlor Tyson die Nerven, biss WBA-Weltmeister Holyfield ein Stück von seinem Ohr ab und spuckte es auf den Boden. „Er war doch völlig außer Kontrolle, war extrem verzweifelt. Ich glaube, wenn er in dem Moment eine Waffe gehabt hätte, hätte er um sich geschossen“, sagte Holyfield 20 Jahre nach dem Skandal.