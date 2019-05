Alain Prost: "Wir waren keine irren Draufgänger"

Welche denn?

Wir werden nie so viel für die Formel 1 ausgeben wie diese zwei Marken. Weil Renault als Generalist Straßenfahrzeuge für Jedermann baut und deshalb überall dabei sein will, nicht nur in der Formel 1. Dennoch wollen wir uns in naher Zukunft mit Ferrari und Mercedes an der Spitze messen.

Gefällt Ihnen die aktuelle Formel 1?

Ich mochte jede Ära, und ich mag auch diese. Natürlich kann man es immer besser machen, und die vier Doppelsiege von Mercedes sind nicht ideal, aber eigentlich konnte vor Saisonstart niemand damit rechnen. Wenn man es positiv sehen will, kann man auch sagen, dass der WM-Auftakt 2019 eine Riesen-Überraschung ist.