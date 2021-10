Video: Unglaubliche Rettungsaktion beim Motorrad-Training

Da hatte Motorradfahrer Bo Bendsnyder nochmal Glück im Unglück. Im freien Training vor dem Emilia Romagna Grand Prix am Sonntag kam sein Motorrad in einer Kurve ins Schleudern. Nur durch unglaubliche Körperbeherrschung schaffte es der 22-jährige Niederländer, die Räder wieder gerade zu stellen - und gemütlich in die Boxengasse zu fahren.