Vettels Flucht in den Schatten

Die Szenerie kennt kein Erbarmen mit dem schnellsten Mann der Formel 1. Einen kurzen Moment für sich hätte sich Sebastian Vettel, 24, wohl gewünscht an diesem heißen und schwülen Nachmittag in Malaysia, wo am Sonntag der zweite Lauf zur Formel-1-WM ausgetragen wird (10 Uhr MESZ/live ORFeins, RTL und Sky Sport). Nur einen Augenblick. Um vielleicht sein Gesicht vom Schweiß zu befreien oder die von der Anstrengung kurze Atmung in den Griff zu bekommen.

Doch nicht in diesem Moment, der sinnbildhaft für die Situation des jüngsten Doppelweltmeisters der Geschichte und seinem Arbeitgeber, Red Bull, stehen könnte. Erschöpft von der Hatz nach McLaren, dessen Piloten auch das zweite Qualifikationstraining der Saison dominiert hatten.

Klick, klick, klick – aus Dutzenden Fotoapparaten. Es werden keine schönen Fotos des Deutschen.