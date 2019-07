Vettel, Kwjat und viel Action: Was Hockenheim zu bieten hatte

Ein völlig verpatzter Start, ein Dreher bei Höchstgeschwindigkeit, fünf (!) Boxenstopps. Bei jedem normalen Rennen ist man mit dieser Bilanz chancenlos. Doch der Grand Prix von Deutschland war alles andere als ein normales Rennen.

Also holte Max Verstappen den Sieg in Hockenheim, in einem Rennen, das geprägt war von Wetterchaos, Fahrfehlern, Safety-Car-Phasen und Überholmanövern. „Das war eine große Aufgabe“, sagte Verstappen, dem in der Weltmeisterschaft nur noch 22 Punkte auf den WM-Zweiten Valtteri Bottas fehlen. „Ich bin immer fokussiert geblieben.“ Motorsportberater Helmut Marko war voll des Lobes: „Wir waren nahe dran, die Übersicht zu verlieren. Aber wir haben sensationell gearbeitet. Eine Demonstration der Zusammenarbeit von Team, Max und Motor. Es ist darum gegangen, nicht zu viele Fehler zu machen.“

Denn Fehler machte am Sonntag jeder. Manche mehr, manche weniger.