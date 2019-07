Desaster für Mercedes: Verstappen siegt bei Chaos-Rennen

Red-Bull-Pilot Max Verstappen war beim verregneten Großen Preis von Deutschland am Ende der Schnellste. Der Niederländer verwies Ferrari-Star Sebastian Vettel auf Rang zwei. Der Lokalmatador hatte sich nach einer sensationellen Aufholjagd bis auf das Podest nach vorne gekämpft. Platz drei ging überraschend an den Russen Daniil Kwjat im Toro Rosso.

Erstmals in dieser Saison schaffte es damit Mercedes nicht auf das Podest. Der Finne Valtteri Bottas krachte in der 57. Runde in die Begrenzung und musste den Grand Prix vorzeitig beenden.