Vettel gewinnt spektakulären Grand Prix

Nach der darauffolgenden Safety-Car-Phase reagierten Vettel und Red Bull am schnellsten. Kurz nachdem für das Sicherheitsfahrzeug der Arbeitstag beendet war, zog der WM-Führende von Platz drei an Webber und Ferrari-Mann Fernando Alonso vorbei. "Der Start war eine Pleite, ansonsten hat es sehr viel Spaß gemacht", sagte Vettel, der mit seinem Sieg für den ersten Red-Bull-Erfolg in Belgien gesorgt hat. "Das war das beste Rennen, das wir in diesem Jahr hatten", meinte der Sieger.



Einmal mehr erwies sich die Kombination Vettel/ Red Bull als die risikofreudigste im Zirkus. Nicht nur auf den Asphaltstreifen dieser Erde, sondern auch bei den strategischen Überlegungen. Noch vor dem Start war die österreichische Crew vor einer fundamentalen Entscheidung gestanden: Startreihe eins oder ein Auftakt aus der Box? Die Red-Bull-Fahrer hatten im Qualifying die Reifen arg beansprucht, ein Reifenplatzer drohte. Wechseln vor dem Rennen hätte einen Start aus der Box zur Folge gehabt. "Wir sind großes Risiko eingegangen", gestand Vettel, nachdem man sich für die lädierten Gummis entschieden hatte.



Webber sorgte mit Platz zwei für den insgesamt zehnten Red-Bull-Doppelsieg.



In der WM-Wertung baute Dominator Vettel seinen Vorsprung auf beachtliche 92 Punkte auf Webber aus. Dem WM-Dritten Fernando Alonso, der in Spa im Finish noch von Jenson Button im McLaren vom Podest verdrängt wurde, fehlen sieben Rennen vor Saisonschluss bereits 102 Zähler auf den Spitzenreiter. "Man muss realistisch sein", antwortete der Spanier auf die Frage, wie es denn um die Titelchancen bestellt sei.



Bereits in Singapur Ende September könnte der alte Weltmeister schon der neue sein.