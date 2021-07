Punkte feiern und weiterarbeiten

Hallo aus Malaysia,



auf das heutige Rennergebnis können wir wirklich stolz sein, weil es eine riesige Verbesserung zum Auftakt in Melbourne war. Es war ganz schön spannend, vor allem der Start, bei dem ich versucht habe, mich in Lewis Windschatten zu stellen und dann gleich bemerkt habe, wie nah ich Nico auf einmal gekommen bin. Daraufhin musste ich meinen dritten Platz gegenüber Daniel kurzfristig aufgeben, aber zum Glück konnte ich ihn dann kurze Zeit später wieder zurückerobern.



Daniels Ausscheiden tut mir wirklich leid und ist für alle im Team sehr bitter. Er hat, wie auch vor zwei Wochen, bewiesen, was er alles aus dem Auto rausholen kann und was für ein guter Fahrer er ist. Daniel hat deshalb auch keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, weil ich mir ganz sicher bin, dass er spätestens in Bahrain wieder Vollgas geben wird.



Da Mercedes ohne Frage auch heute wieder das stärkere Paket hatte, lag für mich das Hauptaugenmerk darauf, das Podium zu sichern und zu keinem Moment die Punkte in Gefahr zu bringen. Sicher ist das Auto noch nicht ganz dort, wo ich es haben will, aber ich merke, dass wir uns stetig verbessern und gehe davon aus, dass es nur mehr eine Frage der Zeit ist, bis wir mit den beiden Jungs an der Spitze mithalten können.



Los geht diese Mission ja schon nächste Woche in Bahrain, weshalb wir jetzt alles so schnell und gut wie möglich einpacken und weiterreisen werden. Heute freuen wir uns über unseren dritten Platz und die Punkte in der Meisterschaft und ab morgen richten wir unseren Fokus wieder auf das nächste Rennen. Ich bin mir sicher, dass mein Team durch diesen positiven Ausgang heute einen weiteren Motivationsschub bekommen hat und wie bisher hart weiterarbeiten werden. Ich tue es auf jeden Fall.



Bis bald!

Sebastian

Sebastian Vettel (www.redbull.de/sebastianvettel) schreibt diesen Blog für redbull.com/motorsports (http://www.redbull.com/motorsports).