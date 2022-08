Gespräche auf Eis gelegt: Mick Schumacher bangt um Formel-1-Zukunft

Mick Schumacher muss einem Medienbericht zufolge noch länger auf Klarheit über seine weitere Formel-1-Zukunft warten. Das Haas-Team hat die mögliche Vertragsverlängerung mit dem 23-jährigen Deutschen in der Sommerpause auf Eis gelegt, wie RTL/ntv am Donnerstag berichtete. Frühestens am Rande des Grand Prix von Italien in Monza am 11. September könnte es demnach Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit geben, hieß es weiter.