Formel-1-Chef bietet Altstar Vettel Rolle nach dem Karriereende an

Sebastian Vettel soll nach Wunsch von Formel-1-Chef Stefano Domenicali auch nach seinem Abschied am Saisonende weiter eine Rolle in der Rennserie spielen. "Nat├╝rlich wollen wir, dass der Draht auch in Zukunft eng bleibt. Wenn er Interesse hat, Teil unseres Systems zu werden, und die Ans├Ątze zueinander passen, w├╝rde ich ihn nat├╝rlich hier begr├╝├čen", sagte der Gesch├Ąftsf├╝hrer der Motorsport-K├Ânigsklasse der Sport Bild.