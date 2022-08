Formel-1-Talent Piastri wird Alonso-Nachfolger bei Alpine-Team

Der Rennstall Alpine befördert in der kommenden Saison den australischen Ersatzpiloten Oscar Piastri zum Stammfahrer. Der 21-Jährige werde dann an der Seite des Franzosen Esteban Ocon starten, teilte das Team am Dienstag mit. Erst am Montag war bekanntgeworden, dass der Spanier Alonso im kommenden Jahr zum Rivalen Aston Martin wechselt.

Dort ersetzt der 41-Jährige den Deutschen Sebastian Vettel, der seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison beenden will. Piastri gilt als vielversprechendes Talent. Vor zwei Jahren gewann er den Titel in der Nachwuchsklasse Formel 3, in der Vorsaison wurde er dann Formel-2-Meister. Zu Beginn dieser Saison war er als Reservefahrer von Alpine eingestellt worden.