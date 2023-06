Verstappen im einzigen Spielberg-Training voran, doch Regen naht

Die nächste Einheit ist um 17 Uhr bereits das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag, da der übliche Ablauf des Wochenendes durch das Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr) über den Haufen geworfen ist. Am Samstagvormittag findet noch der Sprint-Shootout (12 Uhr) statt.

Allerdings sind für Freitagnachmittag und Samstag Gewitter und Regenschauer angesagt. Das freie Training fand noch bei Sonnenschein und im Trockenen statt.