Verstappen gegen Hamilton: Das WM-Duell geht in die nächste Runde

Bis zu 70.000 Fans werden beim Grand Prix erwartet. Die „Orange Army“ färbte für Max Verstappen in Spielberg, Spa und andernorts bereits ganze Tribünen in der Farbe des Landes ein. „Er hat so eine enorme Unterstützung, wo auch immer wir hingehen“, meint Red-Bull-Teamchef Christian Horner. „Ich wusste gar nicht, dass Holland so groß ist!“ Die Präsenz seiner Fans dürfte sich in seiner tatsächlichen Heimat daher nur steigern. Seit Freitag sind viele Tribünen somit in der Hand der Oranje.