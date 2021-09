Zandvoort-Training: Ferrari-Duo Sainz und Leclerc am Schnellsten

Vor dem 13. Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV und Sky) führt Hamilton die Gesamtwertung mit drei Punkten Vorsprung vor Verstappen an. In der Vorwoche war Verstappen beim Regen-Fiasko im belgischen Spa nach wenigen Runden hinter dem Safety-Car zum Sieger erklärt worden.

Rauchendes Heck

Die erste Trainingseinheit hatte statt der üblichen einen Stunde lediglich 23 Minuten gedauert. Grund für die nach einer guten Viertelstunde erfolgte Unterbrechung waren Motorprobleme am Aston Martin von Vettel. Der Deutsche blieb mit rauchendem Heck stehen, die Bergung des Wagens nahm viel Zeit in Anspruch.

Trotz des kurzen Trainings lancierten die Top-Favoriten ihr nächstes Duell. Mercedes-Pilot Hamilton war auf seiner besten Runde 97 Tausendstel schneller als Verstappen im Red Bull. Der drittplatzierte Sainz im Ferrari lag nur wenig hinter dem Niederländer zurück, der in diesen Tagen uneingeschränkt im Mittelpunkt steht.

Schon am ersten Tag, an dem die Autos auf der Strecke ihre Runden drehten, war die Begeisterung enorm. Die Tribünen waren voll, Orange war die dominierende Farbe. In Zandvoort wird an diesem Wochenende erstmals seit 36 Jahren wieder ein WM-Lauf ausgetragen.