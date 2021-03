Verpatztes Debüt: Spott und Hohn für Formel-1-Neuling Masepin

Doch auch diese Antwort gelang nicht. Während sein Haas-Teamkollege Mick Schumacher (ebenfalls ein Rookie) mit dem schwachen Auto eine anständige Leistung ablieferte, wirkte der Russe an seinem ersten Rennwochenende in Bahrain völlig überfordert. Schon im Training und im Qualifying drehte er sich von der Strecke. Im Rennen schlug er schon nach wenigen Kurven in der Streckenbegrenzung ein - ohne einen Gegner in der Nähe gehabt zu haben.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Unter dem Hashtag #Mazespin machen sich die Formel-1-Fans über die Dreher des Russen lustig. Die Webseite whendidmazepinspin.com zählt die Zeit seit dem letzten Dreher Masepins und lässt einen Countdown bis zum nächsten Rennen (dem nächsten Dreher?) laufen.