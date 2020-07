Kritik von Schumacher: "Ferrari ist eine Fehlkonstruktion"

Der Saisonstart in Spielberg ist für Ferrari zum Debakel geworden. Der doppelte Ausfall im zweiten Österreich-Rennen stürzte den Traditionsrennstall tief in die Krise. Ein von Charles Leclerc angezettelter Crash der beiden Scuderia-Piloten ruinierte am Sonntag schon in der ersten Runde das Rennen, ohne Punkt und frustriert zog das Team Richtung Budapest weiter. "Das war das schlimmste Ende für uns", sagte Teamchef Mattia Binotto.