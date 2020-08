Valtteri Bottas verlängerte seinen Vertrag mit Mercedes

„In diesem Jahr erleben wir den bislang stärksten Valtteri - sowohl mit Blick auf seine Leistung auf der Rennstrecke als auch physisch und mental“, befand Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Mit dem britischen Sechsfach-Weltmeister Hamilton will Mercedes ebenfalls die Zusammenarbeit fortsetzen.

Bottas denkt noch immer an seinen Traum, den WM-Titel: "Seit ich mich als Kind in die Formel 1 verliebt habe, war es mein Traum, eines Tages Weltmeister zu werden. In diesem Jahr fahre ich um den Titel und durch meinen Verbleib bei Mercedes befinde ich mich auch im nächsten Jahr in der bestmöglichen Position, um darum zu kämpfen." Der Reifenschaden hätte ihn am vergangenen Wochenende zurückgeworfen, "aber ich bin fest entschlossen, mich an diesem Wochenende gestärkt auf der Strecke zurückzumelden."

Am kommenden Sonntag (15.10 Uhr) findet in Silverstone das zweite Rennen dieses Jahres auf der legendären Rennstrecke statt.