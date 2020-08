Formel 1: Pechvogel Hülkenberg bekommt eine zweite Chance

Nico Hülkenberg wird nach Informationen des TV-Senders RTL auch an diesem Wochenende in Silverstone Racing-Point-Pilot Sergio Pérez ersetzen. Hülkenberg war nach einem positiven Test auf das Coronavirus bei dem Mexikaner in der vergangenen Woche kurzfristig eingesprungen. Wegen eines Kupplungsschadens konnte der 32-jährige Rheinländer beim Grand Prix von Großbritannien aber nicht starten. Mit einer Bekanntgabe der Personalie werde am Donnerstagvormittag gerechnet. Offizielle Angaben zu der Entscheidung gab es zunächst nicht.