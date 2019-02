Valentino Rossi: Der Doktor feiert seinen Vierziger

Vor mehr als zwei Jahrzehnten wurde Rossi erstmals Weltmeister – 1997 holte er den Titel in der 125er-Klasse. Er tat es auf Aprilia, ein Italiener, Weltmeister auf einem italienischen Motorrad. Spätestens da war der Jungspund aus der 15.000-Einwohner-Stadt Urbino in den Herzen der italienischen Motorsportfans angekommen. Es sollten noch sieben weitere WM-Kronen folgen, auf Aprilia in der 250er-Klasse und später in der Königsklasse auf Honda und Yamaha. Mit der Marke aus Iwata war Rossi in dreizehn Jahren Zusammenarbeit in der Motorrad-WM nie schlechter als Fünfter.

Den Tiefpunkt seiner WM-Karriere hat er seinem Nationalstolz zu verdanken. Er wollte wiederholen, was ihm in den kleinen Klassen gelungen war – auf einem italienischen Motorrad Weltmeister werden. Der Wechsel zu Ducati ging nach hinten los, Rossi blieb sieglos, stand in zwei Jahren nur drei Mal auf dem Podest. Er kehrte reumütig zu Yamaha zurück.