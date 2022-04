Ukraine-Krieg: Italien friert Vermögen von Ex-Formel-1-Ass Masepin ein

Die italienischen Behörden haben auf Sardinien einen Immobilienkomplex beschlagnahmt, der dem russischen Ex-Formel-1-Piloten Nikita Masepin und dessen Vater Dmitri zugerechnet wird. Die Anlage im Norden Sardiniens soll 105 Millionen Euro wert sein. Den Ermittlungen zufolge sind die Immoblien auf den Namen einer ausländischen Firma registriert, die mit dem Rennfahrer und dessen Vater in Verbindung steht, wie die Regierung in Rom am Montag bestätigte.