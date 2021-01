Trotz Hamiltons Rekorden: Für Vettel bleibt Schumacher der Beste

Dass jetzt Michael Schumachers Sohn Mick in der Formel 1 fährt, freue ihn sehr, betonte Vettel. „Ich werde versuchen, ihm einiges von dem zurückzugeben, was Michael mir gegeben hat.“

Von Ferrari zu Aston Martin

Vettel will nach sechs titellosen Jahren bei Ferrari nun sein neues Team Aston Martin „nach vorne bringen“. Die Zielsetzung sei nun eine ganz andere. „Ich baue da auf meine Erfahrung und auf das, was ich hinter dem Lenkrad leisten kann“, sagte der 33-Jährige. Er sei heute an einem anderen Punkt. „An einem besseren Punkt, mit mehr Erfahrung, mit einer klareren Sicht als zum Beispiel zu meiner Zeit bei Red Bull. Ich erwarte für die Zukunft aber keine Garantien auf Erfolg, sondern viel harte Arbeit.“