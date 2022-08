Trennung fixiert: Formel-1-Star Ricciardo verkündet Aus bei McLaren

Wirklich rund lief es für Formel-1-Star Daniel Ricciardo bei McLaren nie, nun ist offiziell, was schon länger vermutet wurde: Zum Ende der aktuellen Saison werden der Rennstall und der Australier getrennte Wege gehen. Das teilte Ricciardo am Mittwoch auf Social Media mit.

"Ich wollte ein paar Neuigkeiten mit euch teilen. Sie sind nicht gut", startet der 33-Jährige ein Video an seine Fans. "2022 wird mein letztes Jahr mit McLaren sein. Wir haben auf beiden Seiten viel investiert, aber es hat einfach nicht so funktioniert, wie wir das gerne gehabt hätten." Also habe das Team entschieden, nächstes Jahr eine Veränderung vorzunehmen.