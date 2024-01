Tragödie bei Rallye Dakar: Pilot verstarb nach Horror-Sturz

Der spanische Motorradpilot Carles Falcon ist über eine Woche nach einem schweren Sturz bei der Rallye Dakar seinen Verletzungen erlegen. Das gab sein TwinTrail-Racing-Team am Montag bekannt. Falcon, der in der Motorradklasse Rally2 eine KTM fuhr, verunfallte am 7. Jänner auf der zweiten Etappe von Al-Henakiyah nach Ad-Dawadimi, musste damals wiederbelebt werden und befand sich seither im künstlichen Koma.

Falcon erlitt bei seinem Sturz ein Gehirnödem, einen Halswirbelbruch, einen Schlüsselbeinbruch und einen Handgelenksbruch, außerdem waren fünf Rippen gebrochen.

➤ Mehr lesen: Auf den Spuren der historischen Rallye: Österreicher erreichen Dakar