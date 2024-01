Auf den Spuren der historischen Rallye: Österreicher erreichen Dakar

Mit einem Volvo C303 starteten Holler und Bodzenta in das Abenteuer. 1983 gewann ein solcher Wagen in der Klasse Light Trucks die „echte“ Dakar. Das originale Auto steht mittlerweile im Volvo-Museum in Göteborg.

In der heuer eingeführten Kategorie „Classic“ für ältere Fahrzeuge ging es nicht darum, möglichst schnell zu sein, sondern die Strecke in einem gleichmäßigen Tempo mit perfekter Navigation zu absolvieren. Dies gelang bedingt, Rang drei unter drei Fahrzeugen der "Groupe G1" im Ziel.