Chaos in Spielberg: Strafen-Flut nach dem Verstappen-Triumph

Mehr als 1.200 mögliche Vergehen, eine Strafen-Lawine viele Stunden nach Rennende und scharfe Kritik: Das Chaos um die zahlreichen Track-Limit-Verstöße, also das unerlaubte Verlassen der Strecke in der Formel 1, hat rund um den Großen Preis von Österreich in Spielberg für reichlich Aufsehen gesorgt. Am Sonntagabend wurden nach einem Protest von Aston Martin zusätzliche Strafen ausgesprochen, am souveränen Sieg von Max Verstappen änderte das aber nichts mehr.

